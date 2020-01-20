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الجيش الصومالي يتصدى لهجوم على قاعدة عسكرية بجنوب البلاد

12:50 م الإثنين 20 يناير 2020
الجيش الصومالي يتصدى لهجوم على قاعدة عسكرية بجنوب البلاد

الجيش الصومالي

مقديشيو - أ ش أ

تمكن الجيش الصومالي من التصدي لهجوم بالمدفعية والأسلحة الثقيلة نفذته عناصر لحركة الشباب المتمردة على قاعدة عسكرية في ضواحي بلدة "ماركا" بجنوب الصومال.

وذكر راديو "شابيلي" الصومالي اليوم الاثنين، أن قوات الأمن تمكنت من صد الهجوم، وأجبرت المسلحين على التراجع إلى المكان الذي أتوا منه، إلا أنه لم يتسن بعد معرفة عدد الضحايا الذين سقطوا خلال الاشتباكات من الجانبين.

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الجيش الصومالي هجوم على قاعدة عسكرية حركة الشباب

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