الجيش الصومالي يتصدى لهجوم على قاعدة عسكرية بجنوب البلاد

مقديشيو - أ ش أ

تمكن الجيش الصومالي من التصدي لهجوم بالمدفعية والأسلحة الثقيلة نفذته عناصر لحركة الشباب المتمردة على قاعدة عسكرية في ضواحي بلدة "ماركا" بجنوب الصومال.

وذكر راديو "شابيلي" الصومالي اليوم الاثنين، أن قوات الأمن تمكنت من صد الهجوم، وأجبرت المسلحين على التراجع إلى المكان الذي أتوا منه، إلا أنه لم يتسن بعد معرفة عدد الضحايا الذين سقطوا خلال الاشتباكات من الجانبين.