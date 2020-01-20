طهران : نعتبر مزدوجي الجنسية من ضحايا الطائرة الأوكرانية مواطنين إيرانيين

القاهرة- (وكالات):

قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن بلاده تعتبر مزدوجي الجنسية من ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، مواطنين إيرانيين، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وأضاف موسوي أن "إيران لا تعترف بالجنسية المزدوجة. العديد من الأشخاص الـ 176 الذين قتلوا في الكارثة هم إيرانيون يحملون جنسية مزدوجة، بينهم 57 شخصا يحملون الجنسية الكندية".

وقال "أبلغنا كندا بأن طهران تعتبر المواطنين مزدوجي الجنسية الذين قتلوا في تحطم الطائرة مواطنين إيرانيين... إيران تحزن على وفاتهم".

من جهة أخرى، أكد موسوي أن "إيران تحترم جميع الدبلوماسيين الأجانب في إيران طالما أنهم لا ينتهكون القوانين الدولية".

وكانت طهران احتجزت في وقت سابق روب ماكير السفير البريطاني لديها لمدة قصيرة، تزامنا مع احتجاجات في إيران بسبب كارثة الطائرة.

وقال المسؤولون الإيرانيون، إن السفير كان في تجمع "غير قانوني"، بينما رد ماكير مؤكدا أنه كان يحضر تكريما للضحايا.