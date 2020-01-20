بالصور.. السعودية تنشئ أول قسم نسائي عسكري

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كتبت - إيمان محمود:

للمرة الأولى، دشّنت المملكة العربية السعودية، أول قسم نسائي عسكري بهدف ما أسمته "تلبية احتياجات أفرعها من العنصر النسائي".

وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، أمس الأحد، تأسيس أول قسم نسائي عسكري في القوات المسلحة لاستقطاب وتلبية احتياجات أفرعها من العنصر النسائي.

وقدم مدير عام الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة، اللواء الطيار عماد بن عبد الله العيدان للفريق الرويلي، شرحًا عن إجراءات مراحل القبول والأماكن التي ستعمل فيها المرأة في القوات المسلحة، وقدّم العيدان للرويلي هدية تذكارية بهذه المناسبة.

ونشر موقع وزارة الدفاع السعودية مجموعة من الصور من داخل القسم الجديد، وفي إحدى الصور ظهرت امرأة مُجندة تجلس على مكتب، وأخرى تتحدث إلى الفريق الرويلي.

وأظهرت الصور السيدات يرتدين البدلة العسكرية ونقاب أبيض اللون وفوقه.

تحقيق رؤية 2030

ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط، فقد جاءت تلك الخطوة تحقيقا لـ"رؤية السعودية 2030"، الهادفة إلى تمكين المرأة وزيادة مشاركتها على جميع الأصعدة بالمملكة.

وكانت وزارة الدفاع السعودية فتحت الأبواب أمام النساء الراغبات في دخول السلك العسكري عبر 4 رتب، في أكتوبر 2019، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ السعودية.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني، وقتذاك، إنها فتحت باب القبول والتجنيد للتقديم على الوظائف العسكرية النسائية برتبة (جندي أول- عريف- وكيل رقيب- رقيب).

جدل وانقسام

فيما تسببت الصور في إحداث جدل على موقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات المُختلفة بين مؤيد للخطوة ورافض.

واعترض أحد النشطاء على هذه الخطوة ويُدعى صالح الصقر، قائلاً: "حرام عليكم تبهذلون المرأة السعودية مكانتها أرقى مما في هذه الصورة".

كما كتبت ناشطة سعودية تُدعى دُرة: "مو مكانها والله".

فيما أعربت فوزيرة المطيري عن سعادتها بهذه الخطوة، قائلة: "روعة ماشاء الله تبارك الرحمن. كلنا فداء للوطن".

وقالت الهنا: "والله اني اتمنى اني انقبل في أي وظيفة لسد الحاجة والله اعلم بالنوايا لحد يحكم على الناس أي مكان يليق فيها او ايش يناسبها كلن له حُريته (اللهُم اختر لنا ماتراهُ خيراً لنا)".

فيما تحمسّت بعض الفتيات الأُخريات للالتحاق بالقسم الجديد، مطالبين وزارة الدفاع أن تنشر شروط الالتحاق.