مقتل 5 جراء انفجار أنبوب للمياه الساخنة في فندق بروسيا

موسكو- (د ب أ):

أعلنت السلطات الروسية اليوم الاثنين مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص جراء انفجار أنبوب للمياه الساخنة بفندق صغير في مدينة بيرم وسط روسيا.

وأعلنت لجنة التحقيقات الفيدرالية نقل ثلاثة آخرين إلى المستشفيات لإصابتهم بحروق بالغة من جراء الحادث الذي وقع الليلة الماضية في الطابق السفلي من فندوق "كاراميل".

وأضافت اللجنة أنه تم فتح تحقيق جنائي في الحادث وسط اتهامات بعدم الالتزام بمعايير السلامة.