إيران: ظريف لن يشارك في منتدى "دافوس"

طهران - أ ش أ

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لن يشارك في منتدى دافوس خلال العام الجاري.

وقال موسوي - خلال تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء (فارس) الإيرانية - "إنه رغم الدعوة الرسمية الأولية الموجهة لوزير الخارجية الإيراني للمشاركة في منتدى دافوس إلا أنهم غيروا البرنامج المتفق عليه ولهذا السبب فإن الزيارة لن تتم".

ومن المقرر أن يستضيف منتجع "دافوس" الشتوي غدا الثلاثاء، 3000 مشارك في الدورة ال 50 من المنتدى الاقتصادي العالمي حيث يعد منتدى دافوس مؤسسة غير ربحية تتخذ من جنيف مقرا لها تم إطلاقها عام 1971 كمبادرة خاصة دولية.

وفي السياق نفسه، أضاف موسوي أن وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني توجه إلى أوكرانيا على رأس وفد حاملا رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى نظيره الأوكراني مع التركيز على حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية جنوب طهران.