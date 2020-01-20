رئيس وزراء أوكرانيا: أوغاد وحثالة يعملون في أجهزتنا الحكومية

القاهرة- (وكالات):

قال رئيس وزراء أوكرانيا اليكسي غونشاروك، مباشرة على أثير هواء قناة "أوكرانيا 24" إن "أوغادا وحثالة" يعملون في الهيئات الحكومية في البلاد، حسبما نقلت وكالة نوفوستي الروسية الإخبارية.

وأضاف في تصريحات متلفزة: "بالطبع، يعمل العديد من المسؤولين، والعديد من الأوغاد والحثالة في الهيئات الحكومية. بالطبع، لم ننظف كل شيء، ولم نصل إلى الجميع"، مشددا على أن معظم هؤلاء الأشخاص يعيشون حاليا في انزعاج كبير.

وتابع:"إما أنهم فقدوا بالفعل أو سيفقدون مخططات الفساد الخاصة بهم".

ويتولى أليكسي غونشاروك رئاسة الحكومة الأوكرانية منذ 29 أغسطس من العام الماضي. وفي الأسبوع الماضي، اضطر لتقديم استقالته بعد فضيحة نشر تسجيل صوتي لتصريحاته عن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، لكن رئيس الدولة رفض قبولها.

وفي اجتماع مع رئيس الوزراء، أعرب زيلينسكي عن استعداده لمنح مجلس الوزراء فرصة، ودعا إلى إنشاء مفهوم جديد للأجر في الوزارات والشركات المملوكة للدولة باعتبارها من المهام ذات الأولوية.