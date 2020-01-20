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الأمن العراقي يعلن إلقاء القبض على محتجين حاولوا قطع طريق في بغداد

09:44 ص الإثنين 20 يناير 2020
الأمن العراقي يعلن إلقاء القبض على محتجين حاولوا قطع طريق في بغداد

احتجاجات العراق

بغداد - (د ب أ):

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية بإلقاء القبض على محتجين حاولوا قطع طريق في بغداد اليوم الاثنين.

وذكرت الخلية، في بيان على حسابها على موقع فيسبوك، أن: "مجموعة خارجة عن القانون حاولت في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم، قطع طريق أسفل جسر 600 على سريع محمد القاسم في منطقة الصليخ (بجانب الرصافة في بغداد)، وقد توجهت القوات الأمنية، وأعادت فتحه وألقت القبض على هذه المجموعة، وأحالت أفرادها للقضاء".

وتتواصل في بغداد وعدد من المدن العراقية اليوم اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن، وذلك بالتزامن مع انتهاء هدنة كان حددها المحتجون للاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها الإسراع بتشكيل حكومة جديدة.

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