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الصين تؤكد إصابة شخصين بـ"الفيروس الغامض" في بكين

02:44 ص الإثنين 20 يناير 2020
الصين تؤكد إصابة شخصين بـ"الفيروس الغامض" في بكين

إصابة شخصين بـالفيروس الغامض في بكين

بكين- (د ب أ):

أكدت السلطات المحلية الصينية، اليوم الاثنين، إصابة شخصين بالسلالة الغامضة من فيروس كورونا في العاصمة الصينية بكين.

وجاء في بيان السلطات الصحية عبر موقع ويبو للتدوينات الصغيرة الصيني، أنه تم نقل المصابين بالفيروس إلى المستشفى، وهما في حالة مستقرة.

وتردد أن الحالتين كان لديهما تاريخ من الزيارات إلى مدينة ووهان، التي تتزايد فيها حالات الإصابة بالفيروس الغامض.

وذكر مسؤولون بالصحة في ووهان، أن السلطات الصحية سجلّت 136 حالة إصابة الأحد، بما يرفع عدد الحالات المصابة بالسلالة الغامضة لفيروس كورونا الجديد حتى الآن إلى 198 شخصًا، وفقًا لوكالة أنباء بلومبرج.

وتوفى 3 أشخاص بسبب الفيروس الغامض حتى الآن، كما أفادت تقارير بحدوث إصابات بالمرض في كل من اليابان وتايلاند.

ويثير ظهور الفيروس المخاوف حيث يستعد مئات الملايين من الناس للسفر خلال عطلة رأس السنة الصينية في وقت لاحق من الشهر الجاري.​

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