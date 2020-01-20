أكثر الكلمات إنتشاراً

مؤتمر برلين سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا أليو بادجي احتجاجات لبنان بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب ماجدة الصباحي الطقس منتدى غاز شرق المتوسط الدوري الإنجليزي عزل ترامب

مؤسسة النفط الليبية: الإنتاج سينخفض إلى 72 ألف برميل خلال أيام

02:25 ص الإثنين 20 يناير 2020
مؤسسة النفط الليبية: الإنتاج سينخفض إلى 72 ألف برميل خلال أيام

إنتاج النفط

القاهرة- (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مساء الأحد، أن إنتاج النفط سينخفض إلى 72 ألف برميل يوميًا خلال أيام قليلة إذا استمر إغلاق المنشآت النفطية.

وأوضح المتحدث في تصريحات صحفية، أن إنتاج ليبيا كان أكثر من 1.2 مليون برميل يوميًا قبل أن تغلق قوات الجيش موانئ وحقول نفطية قبل قمة برلين الدولية للسلام في ليبيا.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، في بيان لها، حالة "القوة القاهرة"، وقالت إن ذلك يأتي بعد أن أوقفت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية، صادرات النفط من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.​

إنتاج النفط مؤسسة النفط الليبية إغلاق المنشآت النفطية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان