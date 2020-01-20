مؤسسة النفط الليبية: الإنتاج سينخفض إلى 72 ألف برميل خلال أيام

القاهرة- (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مساء الأحد، أن إنتاج النفط سينخفض إلى 72 ألف برميل يوميًا خلال أيام قليلة إذا استمر إغلاق المنشآت النفطية.

وأوضح المتحدث في تصريحات صحفية، أن إنتاج ليبيا كان أكثر من 1.2 مليون برميل يوميًا قبل أن تغلق قوات الجيش موانئ وحقول نفطية قبل قمة برلين الدولية للسلام في ليبيا.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، في بيان لها، حالة "القوة القاهرة"، وقالت إن ذلك يأتي بعد أن أوقفت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية، صادرات النفط من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.​