"الخارجية": نؤكد سيادة قبرص على مواردها الطبيعية في شرق المتوسط

أعرب المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تأكيد مصر، حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط.

وقال بيان لوزارة الخارجية، إن ذلك يأتي في إطار ما يقضي به القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصًا للتنقيب البحري عن النفط والغاز.

وحذر المتحدث باسم الخارجية من تداعيات أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية، أو تهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، مُؤكدًا ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.