الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس
07:19 م الخميس 02 يناير 2020
طرابلس - (أ ش أ)
أفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، بتمكن الدفاعات الجوية الليبية من إسقاط طائرة مسيرة تركية في محور (عين زارة) جنوب العاصمة طرابلس.
ذكرت ذلك قناة العربية "الإخبارية "، دون التطرق لمزيد من التفاصيل .
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