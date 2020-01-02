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الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

07:19 م الخميس 02 يناير 2020
الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

إسقاط طائرة تركية مسيرة

طرابلس - (أ ش أ)

أفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، بتمكن الدفاعات الجوية الليبية من إسقاط طائرة مسيرة تركية في محور (عين زارة) جنوب العاصمة طرابلس.

ذكرت ذلك قناة العربية "الإخبارية "، دون التطرق لمزيد من التفاصيل .

هذا المحتوى من

Asha
طائرة تركية مسيرة الجيش الليبي طرابلس
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