حرائق أستراليا.. 18 ضحية قتلوا حرقا وفي حوادث طرق (تفاعلي)

كتبت- رنا أسامة:

لقي ما لا يقل عن 18 شخصًا حتفهم، إما حرقًا داخل المنازل والحافلات أو في حوادث طرق، نتيجة حرائق الغابات التي لا تزال تقضي على الأخضر واليابس في أستراليا، وتحديدًا في ولايتيّ نيو ساوث ويلز وفيكتوريا.

وبينما يستمر أكثر من 100 حريق في التهام المباني والأراضي وحصد الأرواح، يكافح سكان الولايتين للسيطرة على حرائق الغابات "المرعبة" التي دمرت الممتلكات وحصدت الأرواح، فيما تُثار مخاوف عميقة بشأن عدد لا نهائي من المفقودين غير المُعلن عنهم مع وجود 17 مفقودًا في فيكتوريا وحدها، بحسب موقع "نيوز" الأسترالي.

وفيما يلي يستعرض "مصراوي" في التقرير التفاعلي أبرز المعلومات عن 12 ضحية تم الكشف عن هويّاتها خلال موسم الحرائق المُستعرة في أستراليا منذ أكثر من 3 أشهر، والذي يُعتقد أنه الأكثر فتكًا وتدميرًا منذ أعوام مضت.