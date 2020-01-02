البرلمان التركي يوافق على تفويض أردوغان لنشر قوات في ليبيا

وكالات:

وافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على مذكرة التفويض للرئاسة لإرسال قوات إلى ليبيا لمدة عام.

وبدأ البرلمان التركي، ظهر اليوم، جلسة طارئة للتصويت على مذكرة رئاسية للحصول على تفويض حكومة رجب طيب أردوغان لإرسال قوات إلى ليبيا لمدة عام، وذلك لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج المدعومة من الأمم المتحدة.

وتترك المذكرة المقترحة للحكومة قرار توقيت إرسال القوات ونطاق نشرها وعددها.

وأكد الجيش الليبي اليوم أنه لن يسمح بوجود أية قوات تركية معادية على أراضيه، وأنه جاهز لقتالهم.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي خالد المحجوب: "هناك إجراءات عسكرية احترازية استعدادًا لمواجهة عسكرية محتملة مع القوات التركية، في حال مصادقة البرلمان التركي وتنفيذ أنقره لقرارها بإرسال جنودها ودعمها العسكري لقوات الوفاق".