محافظ المنيا يتابع مع وفد "الوزراء" موقف المشروعات القومية

المنيا– محمد النادي:

بحث اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، مع أعضاء المكتب الفني برئاسة مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات بكافة القطاعات، كما ناقش انجازات المحافظة التي تتضمن موقف المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، والمقرر الانتهاء منها قبل 30 يونيو 2020.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء هشام السوداني رئيس لجنه متابعة المشروعات القومية، والدكتور خالد السيد، والدكتور نادر نبيل أعضاء المكتب الفني.

وتابع المحافظ، كافة التفاصيل المتعلقة بالموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة

وأجرى الوفد، جولة تفقدية بمراكز المحافظة لمتابعة المشروعات والوقوف على الاحتياجات الفعلية، وشملت الجولة "مستشفى سمالوط النموذجي، مستشفى ملوي العام، تطوير معهد الأورام، مستشفى جامعة المنيا للكبد، مركز الأمومة والطفولة، تطوير العشوائيات، محور سمالوط الحر، محطة معالجة الصرف الصحي بالمنيا، والإسكان الاجتماعي، و 69 مدرسة" لمتابعة الأعمال الإنشائية.