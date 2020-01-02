تونس: إخطار البرلمان بالحكومة الجديدة تمهيدا لجلسة منح الثقة

تونس - (د ب أ):

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، عن توجيه مراسلة الى البرلمان بهدف عقد جلسة للتصويت على الحكومة الجديدة المقترحة.

وأفاد بيان من الرئاسة التونسية بأنه عملا بأحكام الفصل التاسع والثمانين من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية قيس سعيد رسالة موجهة إلى راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، بعد أن تسلم القائمة التي عرضها عليه الحبيب الجملي المكلّف بتشكيل الحكومة.

ويمهد هذا عمليا تحديد تاريخ لتنظيم جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة التي كونها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.