الجيش الليبي: مقتل 20 مسلحًا في اشتباكات جنوب طرابلس
طرابلس - أ ش أ
أعلن الجيش الليبي، مقتل 20 عنصرًا من الجماعات المسلحة في محور صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.
وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي -في بيان أورده موقع بوابة أفريقيا- "أن عمليات الجيش الليبي في محور صلاح الدين جنوب طرابلس اليوم الخميس، أسفرت عن مقتل 20 عنصرا من الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى اعتقال 3 آخرين، ليصل إجمالي المعتقلين من العناصر المسلحة 12 عنصرا".
هذا المحتوى من
الخبر التالى:المرصد: دخول رتل عسكري تركي جديد للحدود السورية
-
1187
-
847
-
131
-
117
-
99
-
68
-
64
-
62
-
57
-
54
-
54
-
53
-
50
-
47