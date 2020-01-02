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الجيش الليبي: مقتل 20 مسلحًا في اشتباكات جنوب طرابلس

03:27 م الخميس 02 يناير 2020
الجيش الليبي: مقتل 20 مسلحًا في اشتباكات جنوب طرابلس

الجيش الليبي

طرابلس - أ ش أ

أعلن الجيش الليبي، مقتل 20 عنصرًا من الجماعات المسلحة في محور صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.

وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي -في بيان أورده موقع بوابة أفريقيا- "أن عمليات الجيش الليبي في محور صلاح الدين جنوب طرابلس اليوم الخميس، أسفرت عن مقتل 20 عنصرا من الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى اعتقال 3 آخرين، ليصل إجمالي المعتقلين من العناصر المسلحة 12 عنصرا".

هذا المحتوى من

Asha
الجيش الليبي طرابلس محور صلاح الدين

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