نتنياهو يتخلى عن حقائبه الوزارية بسبب اتهامات الفساد

تل أبيب - (د ب أ):

أكد مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أنه تخلى عن الحقائب الوزارية التي كان يشغلها، وذلك في ضوء اتهامات الفساد التي يواجهها.

وكان نتنياهو يحتفظ لنفسه، إلى جانب منصب رئاسة الحكومة، بحقائب الرعاية الاجتماعية، وشؤون الشتات، والزراعة، والصحة.

وتم تعيين وزيرٍ للصحة، على أن يتم تعيين وزراء للمناصب الأخرى الأسبوع القادم، وفقا لمكتب نتنياهو.

ووفقا للقانون الإسرائيلي، فإنه لا يتعين على نتنياهو التنحي عن منصبه كرئيس للوزراء بعد توجيه اتهامات رسمية له. وقد أعلن بالفعل أنه لا يخطط للتخلي عن منصبه كرئيس للوزراء. إلا أن السابقة القانونية تنص على أنه لا يمكن للوزراء الاحتفاظ بمناصبهم إذا ما كان يتم محاكمتهم في أية قضايا.

وقدم نتنياهو أمس طلبا رسميا لرئيس الكنيست يولي إدلشتاين للحصول على حصانة ضد مقاضاته في الاتهامات الموجهة إليه.

وتستعد إسرائيل لإجراء انتخابات برلمانية، ستكون الثالثة خلال عام واحد، في الثاني من مارس القادم، بعدما صادق الكنيست على حل نفسه وسط استمرار لتعثر تشكيل الحكومة الجديدة.