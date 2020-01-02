أكثر الكلمات إنتشاراً

حصاد 2019 أحداث ليبيا سد النهضة الدوري الإنجليزي الطقس أسعار الدولار أسعار الذهب عزل ترامب

سفير فرنسا في لبنان: لابد من تشكيل حكومة جديدة تتجاوب مع تطلعات اللبنانيين

02:37 م الخميس 02 يناير 2020
سفير فرنسا في لبنان: لابد من تشكيل حكومة جديدة تتجاوب مع تطلعات اللبنانيين

برونو فوشيه

بيروت - أ ش أ

قال سفير فرنسا لدى لبنان برونو فوشيه، إن بلاده ترغب في تشكيل حكومة جديدة تتجاوب مع تطلعات اللبنانيين في هذه المرحلة التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون ظهر اليوم الخميس، السفير الفرنسي، حيث تطرق النقاش إلى الأوضاع الراهنة التي يشهدها لبنان والاتصالات الجارية في شأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وكُلف الدكتور حسان دياب، وهو أستاذ أكاديمي بكلية الهندسة في الجامعة الأمريكية ببيروت، بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة في 19 ديسمبر الماضي، في ضوء حصوله على أصوات الكتل النيابية لفريق قوى الثامن من آذار السياسية والذي يتزعمه حزب الله.

وكان دياب أعلن أنه سيعمل على تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين، تضم نحو 20 وزيرا، بدلا من الحكومات السابقة التي كانت تتألف من 30 وزيرا.

هذا المحتوى من

برونو فوشيه سفير فرنسا في لبنان ميشال عون تشكيل الحكومة اللبنانية

الخبر التالى:

بعد أن ضرب سيدة على يدها.. صحيفة إيطالية: البابا فرنسيس إنسان أيضا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:لبحث حماية الحدود وسد النهضة.. السيسي يجتمع بمدبولي ووزير الدفاع ورئيس المخابرات