لبنان يتسلم طلبًا من الإنتربول لتوقيف كارلوس غصن

أفادت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها، تسلّم بيروت طلبًا من الإنتربول لتوقيف رجل الأعمال كارلوس غُصن.

وتشير تقارير إلى أن غصن تمكن من الفرار من اليابان إلى اسطنبول ومنها إلى العاصمة اللبنانية، دون أن تتضح بعد ملابسات رحلة الهرب.

تجدر الإشارة إلى أن غصن لديه ثلاث جنسيات: لبنانية وفرنسية وبرازيلية.