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لبنان يتسلم طلبًا من الإنتربول لتوقيف كارلوس غصن

02:16 م الخميس 02 يناير 2020
لبنان يتسلم طلبًا من الإنتربول لتوقيف كارلوس غصن

كارلوس غصن - رئيس نيسان السابق

أفادت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها، تسلّم بيروت طلبًا من الإنتربول لتوقيف رجل الأعمال كارلوس غُصن.

وتشير تقارير إلى أن غصن تمكن من الفرار من اليابان إلى اسطنبول ومنها إلى العاصمة اللبنانية، دون أن تتضح بعد ملابسات رحلة الهرب.

تجدر الإشارة إلى أن غصن لديه ثلاث جنسيات: لبنانية وفرنسية وبرازيلية.

كارلوس غصن الإنتربول لبنان اليابان

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