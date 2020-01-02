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عون يبحث مع السفير الفرنسي الأوضاع في لبنان

01:02 م الخميس 02 يناير 2020
عون يبحث مع السفير الفرنسي الأوضاع في لبنان

الرئيس اللبناني ميشال عون

بيروت - (د ب أ)

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الخميس، أن الرئيس ميشال عون، استقبل سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه.

وأوضحت أن الجانبين استعرضا الأوضاع الراهنة في البلاد.

ولم تتوفر على الفور المزيد من التفاصيل.

كان فوشيه أعرب في تصريحات قبل يومين عن أمله في أن "يتم تشكيل حكومة فعالة وذات مصداقية في لبنان على أسرع وجه ومن دون أي انتظار وأن تكون الحكومة القادمة تعبر عن مطالب المحتجين في الشوارع وأن تتمكن هذه الحكومة من اعتماد جميع الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاجها لبنان لمواجهة التحديات الراهنة".

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا كانت استضافت في ديسمبر الماضي اجتماعا لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان.

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