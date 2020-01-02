للمرة الثالثة خلال موسم الحرائق.. ماذا يعني إعلان الطوارئ بأستراليا؟

كتبت- رنا أسامة:

للمرة الثالثة خلال موسم الحرائق غير المسبوق الذي يعيشه الأستراليون، أعلنت السلطات في ولاية نيو ساوث ويلز حالة الطوارئ، وذلك تحسبًا لموجة جديدة يُتوقع أن تجتاح الولاية على نحو أسوأ وأكثر فتكًا، في الوقت الذي يندلع فيه أكثر من 100 حريق بجميع أنحاء الولاية.

جاء ذلك بناء على طلب من مفوض خدمات الإطفاء في المناطق الريفية شين فيتزسيمونز، لتبدأ حالة الطوارئ اعتبارًا من غدًا الجمعة ولمدة 7 أيام. وقالت رئيس وزراء الولاية جلاديس بيريجيكليان إن ذلك "أمر حيوي لسلامة المجتمعات في نيو ساوث ويلز بينما نواجه موسم حرائق غابات يُعد الأشد فتكًا في الذاكرة الحية".

وإعلان الطوارئ يعني منح مفوّض خدمات الإطفاء في المناطق الريفية بعض الصلاحيات الاستثنائية، حيث سيكون بإمكانه توجيه أي وكالة حكومية، بالإضافة إلى تنسيق الموارد الحكومية، حسبما ذكر موقع "نيوز" الأسترالي.

وبموجب الطوارئ، يُسمح للمفوّض إصدار أوامر بإغلاق طرق وتحويل حركة المرور، والإجلاء القسري للسكان، وهدم أو دعم البنية التحتية المُعرضة للانهيار، وقطع المرافق الأساسية في الولاية بما في ذلك خدمات الكهرباء والغاز والنفط والمياه، واقتحام أو الاستيلاء على الممتلكات في حالات الطوارئ، بحسب الموقع الأسترالي.

وحذر فيتزسيمونز من خطورة الأوضاع مع الاستمرار في إجلاء السياح والمُقيمين بالساحل الجنوبي. وقال: "سيكون أمامنا يومًا طويًلا وشاقًا للغاية من الرياح الحارة الجافة التي ستهب على الشمال والشمال الغربي من البلاد قبل أن تصل إلى الجنوب".

وأضاف: "سيكون يومًا خطيرًا للغاية. سيكون يومًا صعبًا للغاية".

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تهب رياح قوية يوم السبت مع ارتفاع درجات الحرارة لتتجاوز الـ ة40 درجة مئوية، الأمر الذي يساعد على تأجيج الحرائق المستعرة بالفعل، لذلك تخشى السلطات أن يكون السبت يومًا أسوأ من يوم الثلاثاء، الأكثر دموية منذ بدء موسم الحرائق.

وأمهلت السلطات الأسترالية، الخميس، آلاف السياح 48 ساعة لمغادرة المناطق السياحية الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد بطول 200 كيلومتر.

وتبدأ المنطقة المعنية بأوامر الإخلاء شمالًا من بلدة بيتمانز باي الخلابة (300 كيلومتر جنوب سيدني) وتنتهي على بعد 200 كيلومتر جنوبًا. ونصحت السلطات السياح المعنيين بالتوجّه إلى الجنوب ومقاطعة فيكتوريا، وفق وكالة فرانس برس.

وقضى العديد من السياح ليلتين معزولين بدون كهرباء ولا اتصالات، مُعتمدين على مؤن غذائية شحيحة، لكنّ السلطات أمّنت بعض الطرق لإجلائهم.

ومنذ بدء موسم الحرائق في سبتمبر الماضي، قُتِل 18 شخصًا حتى الآن جراء حرائق الغابات التي التهمت أكثر من ملايين هكتار في أستراليا، فيما لا يزال 17 آخرين في عِداد المفقودين.