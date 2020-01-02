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المرصد السوري: المعارضة تبدأ هجومًا عنيفًا بريف إدلب الجنوبي

10:57 ص الخميس 02 يناير 2020
المرصد السوري: المعارضة تبدأ هجومًا عنيفًا بريف إدلب الجنوبي

اشتباكات بريف إدلب - ارشيفية

دمشق/ لندن- (د ب أ):

بدأت فصائل المعارضة السورية هجوما عنيفا، الخميس، في مناطق تقدمت إليها قوات النظام وخلال الايام الماضية بريف إدلب الجنوبي .

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له، إن اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين على محوري التح وجرجناز، وسط قصف مكثف وعنيف تنفذه الفصائل منذ الصباح، في محاولة منها لمعاودة التقدم في المنطقة واسترجاع البلدة والقرية.

وحسب المرصد، لا تزال طائرات النظام وروسيا غائبة عن الأجواء بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة.

دمشق ريف إدلب المرصد السوري المعارضة السورية

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