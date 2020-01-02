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أستراليا تحترق.. إعلان الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز لـ7 أيام

10:43 ص الخميس 02 يناير 2020
أستراليا تحترق.. إعلان الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز لـ7 أيام

حرائق الغابات

سيدني- (د ب أ):

تقرر إعلان حالة طوارئ جديدة، الخميس، في ولاية نيو ساوث ويلز بجنوب شرق أستراليا، حيث من المتوقع أن تضرب ظروف حرائق أشد سوءا الولاية بعد غد السبت.

وقالت رئيسة وزراء الولاية جلاديس بيريجيكليانـ إن حالة الطوارئ ستبدأ غدا الجمعة وسوف تستمر لمدة 7 أيام، مما يمنح صلاحيات أكبر لمفوض خدمات الاطفاء في المناطق الريفية لمكافحة الحرائق.

ويشمل ذلك عمليات الإجلاء القسري للسكان وإغلاق الطرق وتوجيه الشرطة للقيام ببعض المهام.

ويتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن تصل بعد غد السبت موجة حارة عبر القارة من ناحية الغرب، إلى الساحل الجنوبي الشرقي، وهو الأمر الذي سيتسبب في هبوب رياح قوية وبلوغ درجات الحرارة حوالي 45 درجة مئوية.

حرائق الغابات سيدني أستراليا ولاية نيو ساوث ويلز اندلاع حريق جلاديس بيريجيكليان

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