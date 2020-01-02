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ارتفاع حصيلة الفياضانات في إندونيسيا إلى 21 قتيلا

10:25 ص الخميس 02 يناير 2020
ارتفاع حصيلة الفياضانات في إندونيسيا إلى 21 قتيلا

فيضانات إندونيسيا

جاكرتا -(د ب أ):

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في إندونيسيا، الخميس، أن الفيضانات العارمة التي اجتاحت العاصمة جاكرتا والمناطق المجاورة مع بداية العام الجديد تسببت في وفاة 21 شخصا على الأقل.

وبدأت المياه تغمر أجزاء من جاكرتا والمناطق المجاورة، أمس الأربعاء، بعد 18 ساعة من هطول أمطار غزيرة غمرت مياهها المنازل وجرفت السيارات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سكانا يقفون على أسطح منازلهم بانتظار المساعدة.

وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان أن غالبية حالات الوفاة حدثت في بلدة بوجور.

وكان أجوس ويبوو، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أعلن في وقت سابق اليوم أن 16 شخصا لقوا حتفهم نتيجة للفيضانات ، مشيرا إلى أن بعض الوفيات نتجت عن الصعق بالكهرباء.

وتقول السلطات إن هطول الامطار الذي بدأ عشية رأس السنة الميلادية الجديدة في بوجور هو الأسوأ منذ عقود ، مما تسبب في فيضان الأنهار ووصول مياه الفيضانات إلى العاصمة.

وتُعد الفيضانات والانهيارات الأرضية أمرًا شائعًا في إندونيسيا خلال موسم الأمطار.

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