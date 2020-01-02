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وزير الخزانة الأمريكي يرأس وفد بلاده إلى منتدى دافوس

03:04 ص الخميس 02 يناير 2020
وزير الخزانة الأمريكي يرأس وفد بلاده إلى منتدى دافوس

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين

واشنطن - (د ب أ):

أعلن البيت الأبيض ليل الأربعاء/الخميس أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين سيرأس وفدا رئاسيا إلى منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن الوفد الأمريكي سيضم أيضا كلا من وزير الاقتصاد ويلبور روس ووزير العمل يوجين سكاليا والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ومستشارة الرئيس إيفانكا ترامب ومستشاره البارز جاريد كوشنر.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول في البيت الأبيض ، لم تكشف عنه، أنه من المتوقع أن يشارك أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنتدى.

منتدى دافوس الاقتصادي وزير الخزانة الأمريكي سويسرا
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