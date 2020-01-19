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"سانا": إحباط هجوم بطائرات مسيرة استهدفت قاعدة حميميم في إدلب

11:03 م الأحد 19 يناير 2020
"سانا": إحباط هجوم بطائرات مسيرة استهدفت قاعدة حميميم في إدلب

قاعدة حميميم السورية

وكالات

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في نبأ لها مساء الأحد، بإحباط هجوم بطائرات مسيرة استهدف قاعدة حميميم حيث تتمركز القوات الروسية في سوريا.

وذكرت الوكالة الرسمية، أن "التنظيمات الإرهابية أطلقت طائرات مسيرة من مناطق انتشارها في ريف إدلب" باتجاه قاعدة حميميم "فتصدت لها المضادات الأرضية وأسقطتها".

ولم تشر الوكالة إلى الطرف الذي تتبع له هذه المضادات الأرضية، مذكرة بأن الأشهر الأخيرة شهدت إحباط "عشرات الاعتداءات الإرهابية بطائرات مسيرة على قاعدة حميميم".

قاعدة حميميم سوريا ريف إدلب الإرهاب

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