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الإمارات تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

10:56 م الأحد 19 يناير 2020
الإمارات تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان

وكالات

نقلت وكالة أنباء الإمارات، عن وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، قوله اليوم الأحد، إن الإمارات تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا على أساس عدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشاد الوزير، بألمانيا لاستضافتها قمة في برلين سعيًا للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في ليبيا.

وبدأ في الثاني عشر من الشهر الجاري سريان وقف لإطلاق النار دعت إليه تركيا وروسيا في القتال الدائر منذ إبريل الماضي بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني الليبي، التي تحاول دخول العاصمة طرابلس.

عبد الله بن زايد آل نهيان الإمارات أحداث ليبيا مؤتمر برلين

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