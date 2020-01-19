إيطاليا: مستعدون للقيام بدور بارز بمراقبة اتفاق السلام في ليبيا

وكالات

قال جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا، اليوم الأحد، عقب انتهاء القمة المنعقدة في برلين بشأن السلام في ليبيا، إن بلاده مستعدة للقيام بدور بارز في مراقبة اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا.وقال للصحفيين في تصريحات بثها على الهواء التلفزيون الإيطالي "إننا مستعدون تماما لأن نكون في الصدارة، نحو تحمل المسؤولية من أجل مراقبة السلام".

وعقد في برلين اليوم الأحد، مؤتمرًا لبحث الأزمة الليبية، والتوصل لحل سياسي لإنهاء الصراع الدائر هناك منذ إبريل الماضي، بين قوات حكومة الوفاق، والجيش الوطني الليبي، وذلك بمشاركة 12 دولة بينهم مصر، التي شاركت بوفد ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي.