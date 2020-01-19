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ميركل: دور مصر والإمارات ساهم في توحيد موقف أوروبا من ليبيا

09:39 م الأحد 19 يناير 2020
ميركل: دور مصر والإمارات ساهم في توحيد موقف أوروبا من ليبيا

أنجيلا ميركل

وكالات:

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن موقف مصر والإمارات وروسيا ساهم في توحيد موقف أوروبا من ليبيا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وأضافت، في مؤتمر صحفي عقب ختام اجتماع قمة برلين بشأن ليبيا، اليوم الأحد "إنه يجب توزيع عوائد الحقول النفطية في ليبيا، وعلى كل المنخرطين في الصراع الالتزام بأنه لا حل عسكري للأزمة".

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