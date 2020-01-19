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ميركل: اتفقنا على خطوات شاملة لحل سياسي في ليبيا

08:58 م الأحد 19 يناير 2020
ميركل: اتفقنا على خطوات شاملة لحل سياسي في ليبيا

الرئيس السيسي والمستشارة ميركل

برلين - (د ب أ)

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم الأحد، أن مؤتمر برلين الخاص بالأزمة الليبية، انتهى إلى الاتفاق على اتخاذ خطوات شاملة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته بعد المؤتمر، قالت ميركل:" نستطيع أن نؤكد أن الجميع متفق على أننا عازمون على احترام حظر تصدير السلاح".

وأضافت ميركل أن هناك اتفاقا أيضا على أنه ليس هناك حل عسكري للصراع وأن مثل هذه المحاولات للحل العسكري لن تؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة للناس في ليبيا.

ووصفت ميركل نتائج المؤتمر بأنها تمثل بداية سياسية جديدة ودفعة من أجل دعم جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا.

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