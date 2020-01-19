اليمين المتطرف في بلجيكا يدعو لإجراء انتخابات جديدة لإخراج البلاد من الجمود

بروكسل - (د ب أ)

تقدم حزب فلامز بيلانج "المصلحة الفلمنكية" بعريضة، اليوم الأحد، من أجل إجراء انتخابات فيدرالية جديدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بيلجا" في جهود من أجل تشكيل حكومة جديدة في ظل نحو ثمانية أشهر من الجمود بعد توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.

وشهدت الانتخابات البلجيكية التي جرت في مايو الماضي قفزة في الدعم لحزب فلامز بيلانج اليميني المتطرف، بينما ظل حزب "إن-في أيه" القومي الأكثر اعتدالا الحزب الأكبر في البرلمان، ما تمخض عن مفاوضات صعبة لتشكيل حكومة ائتلافية .

ويدعم حكومة تصريف الأعمال الحالية التي تقودها رئيسة الوزراء الليبرالية صوفي ويلمز، ثلاثة أحزاب تستحوذ فقط على 38 بالمئة من 150 مقعدا بالبرلمان.

وانهارت الحكومة المنتخبة الأخيرة في بلجيكا في ديسمبر عام 2018، عندما خرج حزب "إن-في أيه" القومي من الائتلاف الحكومي.

ووفقا لوكالة بيلجا، أعلن رئيس حزب فلامز بيلانج توم فان جريكين عن عريضة واسعة النطاق تدعو إلى إجراء انتخابات جديدة خلال استقبال العام الجديد للحزب في مدينة جينك.

وقال للعديد من مئات أعضاء الحزب إن "السياسيين الذين يخشون من الانتخابات هم مثل السباحين الذين يخافون من المياه".

من ناحية أخرى، جدد زعيم الحزب الاشتراكي بول ماجنيت دعوة لتشكيل حكومة مؤقتة إذا لم يظهر ائتلاف حكومي.