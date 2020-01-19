ميركل: يجب توزيع العوائد النفطية على كل الأطراف في ليبيا
08:54 م الأحد 19 يناير 2020
وكالات:
قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إنه يجب توزيع عوائد الحقول النفطية في ليبيا، وعلى كل المنخرطين في الصراع الالتزام بأنه لا حل عسكري للأزمة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء اجتماع قمة برلين بشأن ليبيا، المنعقد في العاصمة الألمانية.
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