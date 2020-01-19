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انتخاب حكام الأقاليم في كوبا لأول مرة منذ 60 عامًا

07:51 م الأحد 19 يناير 2020
انتخاب حكام الأقاليم في كوبا لأول مرة منذ 60 عامًا

كوبا

هافانا - (د ب أ)

انتخب حكام الأقاليم في كوبا للمرة الأولى منذ الثورة الشيوعية قبل نحو ستين عامًا.

ويتولي إدارة 15 إقليمًا بالجزيرة الواقعة في الكاريبي حاكم واحد ونائب له لكل إقليم.

وتهدف الخطوة إلى تحقيق عدم مركزية السلطة بشكل جزئي في تلك الدولة الاستبدادية. غير أن كل حاكم يعمل معه سكرتير من الحزب الشيوعي الحاكم لكوبا والذي يتعين عليه تأييد كل القرارات.

وتمت الموافقة على حكام الأقاليم اليوم الأحد من جانب 12200 مندوب من 167 جمعية مواطنين. ولم تكن هناك أي مفاجآت، إذ لم يختر الرئيس ميجويل دياز كانيل سوى مرشح واحد للحاكم ونائب له لكل إقليم.

وقال ألينابالسيرو رئيس المكتب الانتخابي للتليفزيون الحكومي: "إن كل المرشحين المقترحين من جانب الرئيس قد تم انتخابهم".

وفي ظل دستور عام 2019 الجديد، يتم إصلاح النظام الحكومي في كوبا، وتحديثه، حيث أصبح هناك منصب لرئيس الوزراء للمرة الأولى منذ عام 1970.

كوبا هافانا الكاريبي انتخابات كوبا

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