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موسكو: مقتل 10 جنود سوريين أمس في هجومين يإدلب

07:49 م الأحد 19 يناير 2020
موسكو: مقتل 10 جنود سوريين أمس في هجومين يإدلب

الجيش السوري

وكالات:

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، مقتل 10 جنود سوريين وإصابة 15 آخرين أثناء صد هجومين إرهابيين، أمس السبت، على مواقع الجيش السوري في محافظة إدلب.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء يوري بوينكوف، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية "قُتل 10 عسكريين سوريين وأُصيب 15 آخرين أثناء صد هجومين إرهابيين على مواقع القوات المسلحة السورية في محافظة إدلب أمس".

وأوضح بورينكوف ""في 18 يناير، هاجمت مجموعة يبلغ عددها نحو 130 مسلحًا، تدعمهم سيارات مزودة بأسلحة ثقيلة من منطقة الغدفة في الاتجاه الجنوبي الشرقي، المواقع الدفاعية لقوات الحكومة السورية، التي تمكنت من صد الهجوم بالاستخدام المكثف للمدفعية والدبابات".

وأضاف أن "ثلاث مجموعات مكونة من 50 إلى 70 مسلحًا في مناطق بمحافظة إدلب هاجمت مواقع الجيش السوري، وأفادت تقارير أن 15 مسلحًا قتلوا وأصيب 25 آخرون، فيما فر الباقون".

وقال بورنكوف "خلال الرد على هجمات المسلحين، قُتل 10 من أفراد الجيش السوري وأصيب 15 آخرون".

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