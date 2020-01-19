مؤسسة النفط الليبية: خفض الإنتاج في حقلي الفيل والشرارة

طرابلس - (د ب ا)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأحد، عبر موقعها الإلكتروني أنها اضطرت إلى خفض الإنتاج في حقلي الفيل والشرارة، بعد إغلاق الأنبوب الرابط بينهما وميناء الزاوية في الغرب.

وينتج حقلي الفيل والشرارة ما يقارب 300 ألف برميل يوميًا وهما من أكبر الحقول في غرب ليبيا ويقعان في صحراء مرزق الجنوبية.

ولازال حقل واحد فقط في البلاد يعمل، وهو حقل الوفاء في غرب البلاد، حوالي 460 كيلومترًا جنوب غربي العاصمة طرابلس، وينتج فقط 30 الف برميل يومياً.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت، أمس السبت، في بيان لها، حالة "القوة القاهرة"، وقالت إن ذلك يأتي بعد أن أوقفت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية صادرات النفط من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.