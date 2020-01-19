السودان يرأس اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس

الخرطوم - أ ش أ

يرأس السودان، اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب، المقرر انعقاده في مارس القادم في تونس.

والتقى الفريق شرطة الطريفى إدريس دفع الله، وزير الداخلية السوداني، اليوم الأحد في الخرطوم، مع الدكتور محمد علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، بحضور الفريق أول شرطة عادل بشائر، مدير عام قوات الشرطة السودانية.

وقال كومان إن اللقاء يأتي للتحضير ودعوة وزير الداخلية السوداني لاجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب، لافتًا إلى أنه ناقش مع وزير الداخلية السوداني، تطوير عمل الأمانة العامة إلى جانب إعادة النظر في اختصاصات بعض مكاتب الأمانة وإلغاء بعضها لعدم ملاءمتها للوضع والتطورات الأمنية بالمنطقة.

وأضاف أن الاجتماع القادم في تونس سيناقش عددًا من الجرائم التي تهدد الأمن العربي، ومن أهمها الجرائم الإلكترونية وكيفية التصدي لها ووضع الخطط المناسبة لمحاربتها باعتبارها ذات طابع خاص، إلى جانب الحد من انتشار المخدرات التي تعتبر آفة العصر وتؤثر سلبا على المجتمعات العربية وتدمر عقول الشباب والعمل على تفعيل دور المجتمع المدني في محاربتها لما لها من تأثيرات اجتماعية؛ إضافة إلى محاربة الإرهاب.