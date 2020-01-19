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أكثر من مليوني شخص يحتفلون بعيد الغطاس في روسيا

04:20 م الأحد 19 يناير 2020
أكثر من مليوني شخص يحتفلون بعيد الغطاس في روسيا

أكثر من مليوني شخص يحتفلون بعيد الغطاس في روسيا

موسكو (د ب أ)
شارك نحو مليوني روسي يتحلون بالجرأة في طقس الغطس في مياه متجمدة اليوم الأحد لإحياء ذكرى تعميد السيد المسيح في نهر الأردن وفقا للتقاليد الروسية الأرثوذكسية.

وحتى العديد من غير الأرثوذوكس انضموا إلى التقليد في أكبر دولة في العالم، اعتقادا بأن الاستحمام بالمياه الجليدية يقوي الجسم ويطهر الروح.

وإجمالا، شارك أكثر من مليوني شخص في الاستحمام في المياه الجليدية اليوم الأحد، وفقا لوزارة الداخلية في موسكو.

وتم نشر أكثر من 40 ألف حارس أمن في نحو 9 آلاف موقع للاستحمام في المياه الجليدية في أنحاء روسيا، وخاصة البحيرات والأنهار. ولم يتم تسجيل أي حوادث.

ومن خلال غمر أنفسهم في المياه، يأمل الأرثوذوكس في تطهير أنفسهم من خطاياهم. ويرافق صوت الأجراس هذه الطقوس.

وتم نشر مئات من أفراد قوات الأمن والفرق الطبية في العاصمة الروسية وحدها.

ونظرا لوجود حالات وفاة في بعض الأحيان، تحذر السلطات من الأخطار، خاصة بالنسبة للمسنين والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب والأوعية الدموية. وتنبه إلى أنه يجب ايضا عدم تعريض الأطفال للخطر.

روسيا عيد الغطاس نهر الأردن الأرثوذكس
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