أكثر الكلمات إنتشاراً

مؤتمر برلين سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا أليو بادجي احتجاجات لبنان بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب ماجدة الصباحي الطقس منتدى غاز شرق المتوسط الدوري الإنجليزي عزل ترامب

انطلاق مؤتمر برلين بشأن الأزمة في ليبيا

03:59 م الأحد 19 يناير 2020
انطلاق مؤتمر برلين بشأن الأزمة في ليبيا

أنجيلا ميركل

وكالات:

انطلقت منذ قليل، أعمال مؤتمر برلين المُنعقد بشأن الأزمة الليبية، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

ويشارك في مؤتمر برلين مصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، وروسيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وتركيا، وإيطاليا، وبريطانيا والصين وألمانيا والكونغو، بالإضافة إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي المُشير خليفة حفتر.

هذا إلى جانب حضور منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.

ويهدف المؤتمر لوضع حد للاقتتال المُستمر في ليبيا منذ أشهر، والوصول إلى اتفاق سلام يمنع من تحوّل البلد شمال الأفريقي الغني بالنفط إلى "سوريا جديدة".

لمتابعة اخر تطورات مؤتمر برلين الخاص بليبيا -- اضغط هنا

مؤتمر برلين الأزمة الليبية أحداث ليبيا فايز السراج خليفة حفتر الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأفريقي الجامعة العربية

الخبر التالى:

أكثر من مليوني شخص يحتفلون بعيد الغطاس في روسيا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان