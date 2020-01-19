انطلاق مؤتمر برلين بشأن الأزمة في ليبيا

وكالات:

انطلقت منذ قليل، أعمال مؤتمر برلين المُنعقد بشأن الأزمة الليبية، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

ويشارك في مؤتمر برلين مصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، وروسيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وتركيا، وإيطاليا، وبريطانيا والصين وألمانيا والكونغو، بالإضافة إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي المُشير خليفة حفتر.

هذا إلى جانب حضور منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.

ويهدف المؤتمر لوضع حد للاقتتال المُستمر في ليبيا منذ أشهر، والوصول إلى اتفاق سلام يمنع من تحوّل البلد شمال الأفريقي الغني بالنفط إلى "سوريا جديدة".