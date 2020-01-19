بابا الفاتيكان يدعو إلى "حل عبر التفاوض" في ليبيا

مدينة الفاتيكان (د ب أ)

أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الأحد عن أمله في أن يؤدي مؤتمر برلين حول ليبيا إلى الاستقرار في الدولة المضطربة الواقعة في شمال أفريقيا.

وقال البابا: "لدي أمل حقا في أنه ربما تكون هذه القمة، المهمة للغاية، هي البداية لمسار نحو إنهاء العنف، والتوصل لحل عبر التفاوض يؤدي إلى السلام والاستقرار المرجو في الدولة (ليبيا)".

جاءت تعليقات البابا في عظته خلال صلاة التبشير الملائكي اليوم الأحد في الفاتيكان.

وتستضيف برلين اليوم الأحد مؤتمرا برعاية الأمم المتحدة يشارك فيه عدد من قادة العالم على أمل حل النزاع الذي دام لسنوات في ليبيا، بعد أقل من أسبوع من فشل محادثات مماثلة في موسكو في أحراز تقدم ملحوظ.