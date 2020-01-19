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وزير الدفاع العراقي يصل إلى الكويت في زيارة رسمية

01:32 م الأحد 19 يناير 2020
وزير الدفاع العراقي يصل إلى الكويت في زيارة رسمية

وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري

الكويت- (د ب أ):

وصل وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري على رأس وفد، الأحد، إلى الكويت في زيارة رسمية للبلاد تستغرق عدة أيام.

ووفق بيان أصدرته اليوم مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي، كان في استقبال الشمري على أرض المطار رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر والقائم بالأعمال في السفارة العراقية لدى البلاد محمد الحسيني.

وتشهد المدن العراقية مظاهرات احتجاجية للشهر الرابع على التوالي للمطالبة بتشكيل حكومة وإجراء انتخابات عامة جديدة، حيث فشلت جميع الجهود لطرح مرشحين يحظون بقبول من الشارع العراقي الذي يطالب بتسمية مرشحين مستقلين وليس ممن سبق لهم تسلم مناصب سابقا.

وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري الكويت العراق محمد الخضر السفارة العراقية

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