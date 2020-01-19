على خلفية انتقاده وسائل إعلام.. السويد تستدعي السفير الصيني

ستوكهولم- (د ب ا):

استدعت الحكومة السويدية السفير الصيني في البلاد جوي كونجيو، وطالبته بتوضيح تعليقاته الأخيرة حول التغطية الاعلامية لشبكة التلفزيون السويدي.

وكان السفير الصيني قارن التغطية الاعلامية السويدية بملاكم خفيف الوزن يريد أن يبدأ شجارا. وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن تعليقات السفير جاءت ردا على المقالات النقدية الأخيرة للصين التي نٌشرت في السويد.

ونقلت بلومبرج عن وزيرة الخارجية السويدية آن ليندا القول إن تصريحات جوي كونجيو تمثل" تهديدا غير مقبول".

وأكدت أن حرية التعبير أمر يكفله الدستور في السويد.