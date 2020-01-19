الاحتلال الإسرائيلي ينشر بنية تحتية لرصد الأنفاق على الحدود مع لبنان

تل أبيب- (د ب أ);

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، القيام بأعمال حفر على الحدود مع لبنان لنشر بنيئة تحتية لرصد الأنفاق.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر تويتر: "بدأ الجيش اليوم الأحد نشر بنية تحتية تكنولوجية لكشف ورصد مواقع الحفر التحت أرضي على الحدود مع لبنان ... في خطوة وقائية".

ولفت إلى أنه "لا توجد أية معلومات جديدة عن أنفاق إرهابية أخرى قام حزب الله بحفرها منذ إحباط أنفاقه الستة الخارقة للحدود في حملة (درع الشمال) العام الماضي".

وأضاف: "الحديث يتعلق بخطوة وقائية وبمثابة ورقة أمان. وإذا كُشف عن نشاط تحت أرضي آخر سيتم إحباطه مثلما حدث في السابق".

وأعلن جيش الاحتلال أنه تم إبلاغ قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، المنتشرة على الحدود بين الجانبين.

وذكر أدرعي أن الأعمال "بدأت اليوم في منطقة مسغاف عام، في مقابل قرية عديسة، ومن المخطط أن تتوسع إلى مناطق أخرى على طول الحدود مع لبنان وفقا للحاجات العملياتية ولتقدير الوضع".

وشدد على أن جميع النشاطات ستتم على الجانب الإسرائيلي من الحدود.