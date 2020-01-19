للمرة الأولى.. اللغة الصينية في مناهج التعليم الثانوي بالسعودية

القاهرة- وكالات:

أعلنت المملكة العربية السعودية أنه سيتم للمرة الأولى تدريس اللغة الصينية بالمرحلة الثانوية في عدد من مدارس البنين بالمملكة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وقالت المتحدثة باسم وزارة التعليم العام في السعودية ابتسام الشهري، في تغريدة عبر تويتر، إن الوزارة ستبدأ بتدريس اللغة الصينية في 8 مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات، 4 منها في الرياض، و2 في جدة، و2 بالمنطقة الشرقية، وستكون مادة اختيارية للتسجيل".

وأشارت إلى أنها "تُمثل المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدريس اللغة الصينية على نطاق أوسع يشمل الطالبات".

تبدأ #وزارة_التعليم مع #بداية_الفصل_الثاني بتدريس #اللغة_الصينية في 8 مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات، 4 منها في الرياض، و2 في جدة، و2 بالمنطقة الشرقية، وستكون مادة اختيارية للتسجيل، وتمثّل المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدريس اللغة الصينية على نطاق أوسع يشمل الطالبات. — ابتسام الشهري (@spokesp_moe) January 18, 2020

كانت السعودية اتفقت مع الصين في فبراير من العام الماضي على خطة لإدراج اللغة الصينية في جمیع مراحل التعلیم العام والجامعي بالمملكة، في خطوة تدعم سعي البلدين لتعزيز علاقاتهما على المستويات كافة.