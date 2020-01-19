أكثر الكلمات إنتشاراً

احتجاجات لبنان سد النهضة مؤتمر برلين حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا أليو بادجي بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب ماجدة الصباحي الطقس منتدى غاز شرق المتوسط الدوري الإنجليزي عزل ترامب

للمرة الأولى.. اللغة الصينية في مناهج التعليم الثانوي بالسعودية

11:40 ص الأحد 19 يناير 2020
للمرة الأولى.. اللغة الصينية في مناهج التعليم الثانوي بالسعودية

وزارة التربية و التعليم السعودية

القاهرة- وكالات:
أعلنت المملكة العربية السعودية أنه سيتم للمرة الأولى تدريس اللغة الصينية بالمرحلة الثانوية في عدد من مدارس البنين بالمملكة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
وقالت المتحدثة باسم وزارة التعليم العام في السعودية ابتسام الشهري، في تغريدة عبر تويتر، إن الوزارة ستبدأ بتدريس اللغة الصينية في 8 مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات، 4 منها في الرياض، و2 في جدة، و2 بالمنطقة الشرقية، وستكون مادة اختيارية للتسجيل".
وأشارت إلى أنها "تُمثل المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدريس اللغة الصينية على نطاق أوسع يشمل الطالبات".

كانت السعودية اتفقت مع الصين في فبراير من العام الماضي على خطة لإدراج اللغة الصينية في جمیع مراحل التعلیم العام والجامعي بالمملكة، في خطوة تدعم سعي البلدين لتعزيز علاقاتهما على المستويات كافة.

التعليم السعودي اللغة الصينية

الخبر التالى:

3 مسارات و6 بنود و12 دولة مشاركة.. ماذا نعرف عن مؤتمر برلين؟
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:هزة أرضية قوتها 4.09 ريختر بالغردقة.. والبحوث الفلكية تكشف التفاصيل