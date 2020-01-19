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التشيك: مصرع 8 أشخاص في حريق بدار لذوي الاحتياجات الخاصة

11:35 ص الأحد 19 يناير 2020
التشيك: مصرع 8 أشخاص في حريق بدار لذوي الاحتياجات الخاصة

أرشيفية

براغ- (د ب ا):

لقى ما لايقل عن 8 أشخاص حتفهم إثر اندلاع حريق بدار لذوي الاحتياجات الخاصة في جمهورية التشيك على الحدود مع ألمانيا.

وقال متحدث باسم قطاع الطوارئ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، الأحد، إن 36 شخصا أصيبوا في الحادث، والكثير منهم حالتهم خطيرة. وقد أصيب الكثير من المقيمين بالدار بالاختناق بسبب استنشاق الدخان.

وكان الحريق اندلع في الدار الواقع ببلدة فيجبرتي الصغيرة في وقت مبكر من صباح الأحد ، بعد الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت جرينتش)، لسبب غير معروف.

وصنف قطاع الطوارئ الواقعة على أنها حادث كبير، حيث وصلت 7 عربات إسعاف لموقع الحادث، بينهم اثنان من ألمانيا. ولم تتمكن مروحية من الإقلاع للمشاركة في جهود الانقاذ بسبب ظروف الطقس السيئة.

حريق مبنى ذوي الاحتياجات الخاصة التشيك حريق دار رعاية

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