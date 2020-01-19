كينيا تكثف عملياتها ضد حركة الشباب بعد سلسلة هجمات شنتها على أراضيها

مومباسا- (د ب أ):

كثفت قوات الأمن الكينية عملياتها ضد حركة الشباب، بعد سلسلة من الهجمات التي شنتها الحركة داخل كينيا على مدار الأسبوع.

وذكر موقع الصومال الجديد، اليوم الأحد، أن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أصدر أثناء حديثه في اجتماع مع كبار مسؤولي الأمن تعليمات إلى ضباط الأمن للقيام بعمليات لطرد الناشطين الإرهابيين وجميع الخلايا النائمة في المنطقة الشمالية الشرقية والساحلية".

وأوضح الرئيس الذي استضاف كبار قادة الأمن في المؤتمر السنوي لمراجعة الأمن والتخطيط في مقر الرئاسة في مومباسا "أنه يجب استهداف رعاة الإرهابيين ومجنديهم والتعامل معهم بقسوة".

يأتي هذا في الوقت الذي أصبحت فيه كينيا هدفا سهلا لمسلحي حركة الشباب الذين نفذوا هجمات متتالية في الإقليم الشمالي الشرقي في كينيا ومنطقة "لامو"الساحلية بما في ذلك هجوم على قاعدة للقوات الكينية والأمريكية.