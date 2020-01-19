باكستان : يتعين على الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان بطريقة مسئولة

واشنطن - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، إنه يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من أفغانستان بطريقة مسئولة وتجنب تكرار أخطاء الماضي.

وأضاف قريشي- حسبما نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الأحد- أن باكستان سهّلت إجراء حوار أمريكي مع حركة "طالبان" بناء على طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن حركة (طالبان) تتواصل- حاليا- مع الولايات المتحدة الأمريكية وهناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى إعلان الحركة يوم الخميس الماضي عن وقف لإطلاق النار من سبعة إلى عشرة أيام قبل اتخاذ الخطوة التالية المؤدية إلى الدخول في حوار.

وحول المشاركة المحتملة لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في قمة منظمة (شنغهاي) للتعاون في الهند في وقت لاحق من هذا العام، قال قريشي إن باكستان تقول دائما إنها ستتخذ خطوات نحو السلام.

وأكد قريشي أن موقف خان واضح للغاية، حيث قال في وقت سابق إنه إذا اتخذت الهند خطوة واحدة فسوف تتخذ باكستان خطوتين، مضيفًا أنه للأسف تظهر الهند موقفا سلبيا وتلجأ إلى عمليات القمع في كشمير.

يشار إلى أن قريشي التقى- أمس الأول الجمعة- مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن لبحث العلاقات الثنائية والتجارة والتوترات في الشرق الأوسط بالإضافة إلى أوضاع حقوق الإنسان في كشمير.

وفي رسائل مشتركة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) قال كل من قريشي وبومبيو إنه جرت أيضا مناقشة عملية السلام الأفغانية خلال اجتماعهما.