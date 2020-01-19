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بومبيو والرئيس العراقي يؤكدان على الحاجة إلى الحد من التوترات في المنطقة

06:48 ص الأحد 19 يناير 2020
بومبيو والرئيس العراقي يؤكدان على الحاجة إلى الحد من التوترات في المنطقة

مايك بومبيو

واشنطن - (دب أ):

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم السبت اتصالا هاتفايا مع الرئيس العراقي برهم صالح اتفقا خلاله على الحاجة إلى الحد من التوترات في المنطقة.

وجاء في بيان لمورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)"تحدث وزير الخارجية مايكل ر. بومبيو اليوم مع الرئيس العراقي برهم صالح. واتفق الوزير بومبيو والرئيس صالح على الحاجة إلى الحد من التوترات في المنطقة".

وأضاف البيان "أعاد الوزير التأكيد على الدور المهم للتحالف الدولي لدحر داعش في تعزيز سيادة واستقلال وازدهار العراق".

مايك بومبيو العراق برهم صالح

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