بومبيو والرئيس العراقي يؤكدان على الحاجة إلى الحد من التوترات في المنطقة

واشنطن - (دب أ):

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم السبت اتصالا هاتفايا مع الرئيس العراقي برهم صالح اتفقا خلاله على الحاجة إلى الحد من التوترات في المنطقة.

وجاء في بيان لمورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)"تحدث وزير الخارجية مايكل ر. بومبيو اليوم مع الرئيس العراقي برهم صالح. واتفق الوزير بومبيو والرئيس صالح على الحاجة إلى الحد من التوترات في المنطقة".

وأضاف البيان "أعاد الوزير التأكيد على الدور المهم للتحالف الدولي لدحر داعش في تعزيز سيادة واستقلال وازدهار العراق".