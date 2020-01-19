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ارتفاع ضحايا معسكر الجيش اليمني في مأرب إلى 90 قتيلا

03:12 ص الأحد 19 يناير 2020
ارتفاع ضحايا معسكر الجيش اليمني في مأرب إلى 90 قتيلا

الجيش اليمني

ذكرت مصادر طبية يمنية، مساء السبت، أن أعداد القتلى ارتفعت إلى 90 شخصا من جراء هجوم صاروخي شنته ميليشيات الحوثي الموالية لإيران أصاب معسكرا للجيش الحكومي في محافظة مأرب.

وأوضحت المصادر أن القصف الجوي طال معسكرا للاستقبال تابع للقوات الحكومية بالإضافة إلى مسجد شمال غربي مأرب، حيث تم استخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة في الهجوم الحوثي، ما أسفر عن سقوط أكثر من 90 قتيل و130 جريح، وفق سكاي نيوز.

وأضافت أنه جرى نقل غالبية جثامين القتلى إلى المستشفى العسكري، فيما استقبلت مستشفى الثورة الحكومة 18 قتيلا.

ويتزامن الهجوم مع قيام الحوثيين بشن هجمات على مواقع القوات المشتركة بشتى أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وقبل أيام، استهدفت ميليشيات الحوثي "معسكر الصدرين"، بمنطقة مريس شمالي محافظة الضالع، مما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف جنود الحزام الأمني.

وأفادت مصادر محلية بمقتل 11 جنديا من القوات الجنوبية، وجرح 20 آخرين، بالقصف الصاروخي الذي نفذته الميليشيات المتمردة على المعسكر.

وذكرت المصادر أن استهداف المعسكر تم خلال عرض عسكري صباحي، علما بأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف عروض عسكرية من قبل ميليشيات الحوثي.

الجيش اليمني هجوم صاروخي ميليشيات الحوثي مأرب

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