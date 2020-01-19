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ألمانيا ..نقابة المضيفين الجويين تعلن عن إضراب جديد في لوفتهانزا

02:34 ص الأحد 19 يناير 2020
ألمانيا ..نقابة المضيفين الجويين تعلن عن إضراب جديد في لوفتهانزا

إضراب جديد في لوفتهانزا

فرانكفورت - (د ب أ);

أعلنت نقابة المضيفين الجويين الألمانية المعروفة اختصارا باسم "أوفو" في وقت متأخر من يوم السبت عن تنظيم إضراب جديد، وهو ما يمثل أحدث التطورات في مواجهتها مع شركة لوفتهانزا الألمانية.

وقال متحدث باسم النقابة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن تفاصيل الإضراب ستعلن يوم الأربعاء المقبل.

ودخلت "أوفو" في خلاف كبير مع شركة الطيران لبعض الوقت، ليس فقط بسبب قضايا الأجور، ولكن أيضا بسبب الاعتراف بأوفو كنقابة عمالية. ونظمت أوفو سلسلة من إضرابات أطقم الضيافة ما تسبب في عرقلة عمليات السفر الجوي في ألمانيا.

ونظمت "أوفو" إضرابًا استمر لثلاثة أيام خلال فترة اعياد العام الجديد في شركة جيرمانوينجز التابعة للوفتهانزا؛ وتم إلغاء حوالي 200 رحلة.

تنظيم إضراب جديد شركة لوفتهانزا ألمانيا نقابة المضيفين الجويين

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