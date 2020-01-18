ألمانيا والإمارات يؤيدان مقترح هدنة دائمة في ليبيا

برلين - (د ب أ)

دعت اليوم السبت، كل من ألمانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، الأطراف المتصارعة في ليبيا إلى عقد هدنة دائمة.

أعلن ذلك المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم السبت عقب لقاء بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.

يعد الأمير محمد بن زايد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات.

وأعلن زايبرت قائلا: "المستشارة الألمانية وولي العهد اتفقا على أن الصراع في ليبيا لن يحل بالوسائل العسكرية، وأن السلام والاستقرار في ليبيا يجب أن يتحققا عن طريق التفاوض".

وأضاف زايبرت القول: "اعتبر الطرفان أن إنهاء التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لليبيا يعد شرطا أساسيا لحل الصراع".

وأوضح زايبرت أن ولي العهد أكد على أن الإمارات "ستدعم بقوة وفاعلية تطبيق النتائج التي سيسفر عنها مؤتمر برلين حول الشأن الليبي".

يسيطر حفتر وحلفاؤه على أماكن واسعة في ليبيا ويقاتلون الحكومة المعترف بها دوليا بقيادة فائز السراج.

وذكرت الحكومة الألمانية أن من الممكن أن يشارك محمد بن زايد في لقاء القمة الذي يعقد غدا الأحد بمبنى المستشارية الالمانية في برلين ويسعى إلى إقرار هدنة دائمة في ليبيا وتطبيق حظر تصدير الأسلحة إلى الأطراف المتصارعة فيها.

وأضافت الحكومة الألمانية أن بن زايد سيمثل من خلال وزير الخارجية الإماراتي.